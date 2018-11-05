В центре Марселя обрушились два жилых дома

По крайней мере два человека пострадали в результате обрушения двух зданий в центре французского Марселя в понедельник, 5 ноября. О происшествии сообщает сегодня Agence France-Presse.

На улицу Rue d'Aubagne, где произошел инцидент, стянуты значительные силы спасателей, полиция блокировала подступы к месту чрезвычайного происшествия.

Дома, как передает ТАСС, находились в аварийном состоянии. Спасатели пытаются найти выживших. В разрушенных зданиях могли проживать до 12 человек.