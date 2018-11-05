Житель Петербурга был задержан после того, как угрожал убийством сотруднице "скорой помощи", приехавшей на вызов. Об этом в понедельник сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье на улице Турку. 32-летняя женщина сообщила, что 60-летний мужчина, проживающий в квартире, откуда был сделан вызов, угрожал убить ее. Впоследствии агрессивный гражданин был задержан. В его жилье были найдены боеприпасы.

Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося возбудили сразу два уголовных дела – одно по статье "Угроза убийством", а второе в связи с незаконным хранением боеприпасов.