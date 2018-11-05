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Задержан петербуржец, угрожавший убийством сотруднице "скорой помощи"
5 ноября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Петербурга был задержан после того, как угрожал убийством сотруднице "скорой помощи", приехавшей на вызов. Об этом в понедельник сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествие случилось в минувшее воскресенье на улице Турку. 32-летняя женщина сообщила, что 60-летний мужчина, проживающий в квартире, откуда был сделан вызов, угрожал убить ее. Впоследствии агрессивный гражданин был задержан. В его жилье были найдены боеприпасы.
Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося возбудили сразу два уголовных дела – одно по статье "Угроза убийством", а второе в связи с незаконным хранением боеприпасов.
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