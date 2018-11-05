На МКАД произошла авария, трое детей эвакуированы при помощи вертолета

На 90-м километре внутренней стороны МКАД в понедельник произошла авария с участием трех легковых автомобилей. С места происшествия при помощи вертолета оперативно эвакуировали трех маленьких детей.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности отметили, что пострадали дети в возрасте от четырех до пяти лет. Юных пациентов поместили в салон воздушного судна, которое доставит их в больницу. Известно, что детей сопровождает авиамедицинская бригада, передает ТАСС. Согласно последней информации, состояние пострадавших не является тяжелым.

На месте ДТП сейчас работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.