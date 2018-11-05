Полиция Алма-Аты начала расследование по факту смерти известного казахстанского каскадера Касыма Жумагужина, скончавшегося после исполнения трюка с повешением на вечеринке по случаю Хеллоуина. Каскадер из "Неудержимых" скончался во время празднования Хеллоуина

«Следственным отделом управления полиции Медеуского района города Алма-Аты в настоящее время расследуется факт смерти гражданина Жумагужина К. 1984 года рождения, имевшей место в ночном клубе», - сообщила сегодня пресс-служба городской полиции.

Менеджер по коммуникациям группы профессиональных каскадеров, участником которой был Касым Жумагужин, пояснила, что каскадер исполнял роль подвешенной к потолку мумии на вечеринке, посвященной празднованию Хеллоуина в одном из ночных клубов Алма-Аты. При этом петля на его шее была бутафорской, а сам каскадер был подвешен за специальный жилет, использующийся в киносъемках. В ходе выполнения трюка Касым жестом показывал страховавшему его напарнику, что с ним все в порядке.

Точную причину смерти снимавшегося во многих казахских, российских и голливудских фильмах прославленного казахстанского каскадера должна назвать судебно-медицинская экспертиза, назначенная в рамках досудебного расследования. По ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.