Гражданин РФ похоронил мать за рубежом и в течение 15 лет получал за нее пенсию

Гражданин России похоронил за рубежом свою мать и в течение пятнадцати лет получал за нее пенсию. Об этом утром в понедельник, 5 ноября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Оказалось, что россиянин скрыл от сотрудников соцслужб факт кончины родственницы и вывез ее тело в другую страну для захоронения. После этого мужчина 15 лет получал за мать пенсию на территории России, передает сегодня РИА "Новости".

Российские правоохранители недавно получили от заграничных коллег акт о смерти пожилой женщины. Согласно документам, она ушла из жизни еще в 2001 году в возрасте 71 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".