Медведь убил школьника на Камчатке

В Мильковском районе Камчатского края медведь убил школьника. Согласно последним данным регионального правительства, происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, в шести километрах от села Лазо.

Ребята 13 и 15 лет шли домой с водозабора, когда к ним подбежал медведь. Младший смог убежать и сообщить о случившемся жителям первого попавшегося дома. Второй подросток скончался из-за травм, которые ему нанес хищник, передает сегодня РИА "Новости".

На место инцидента прибыли два охотника, которые застрелили животное.

Власти Камчатки призывают людей быть предельно внимательными, поскольку медведи еще не впали в спячку.