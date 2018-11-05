Камера запечатлела поездку горящего автобуса по МКАД

На видео попала поездка горящего рейсового автобуса по Московской кольцевой автодороге. Пугающие кадры зафиксировала одна из камер наружного видеонаблюдения, которая была установлена на трассе.

На записи можно увидеть, как автобус, охваченный дымом, проезжает несколько десятков метров по МКАД и лишь после этого встает на обочине. Водители других автомобилей, понявшие, что случилось, оперативно уступали дорогу машине. Видео с загоревшимся транспортным средством опубликовал телеканал "360".

Напомним, происшествие случилось на 73-м километре внутреннего кольца МКАД накануне. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.