Пенсионер отдал 600 тысяч рублей интернет-мошеннику в Волгограде

В Волгограде 65-летний пенсионер отдал интернет-мошеннику 600 тысяч рублей. В понедельник утром, 5 ноября, соответствующую информацию предоставили сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина 29 октября зарегистрировался на брокерском сайте. Администратор портала пообещал ему неплохую прибыль от изменений курса электронных денег. Житель Волгограда перевел 600 тысяч рублей на указанный счет, однако ни процента, ни собственных средств не получил, передает РИА "Новости".

Пенсионер обратился в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый разыскивается.