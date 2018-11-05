На западе Москвы неизвестные ограбили автомобилиста, угрожая ему пистолетом

На западе Москвы неизвестные злоумышленники ограбили мужчину после того, как его автомобиль врезался в их машину. Согласно последним данным, происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 4 ноября.

В пресс-службе главка столичной полиции отметили, что человек, управлявший легковым автомобилем, при развороте столкнулся с иномаркой. Из нее вышли двое мужчин, которые нанесли "обидчику" побои и начали требовать у него 50 тысяч рублей за повреждения на машине, передает ТАСС.

Впоследствии они, угрожая автомобилисту предметом, напоминающим пистолет, похитили у него 2 тысячи рублей наличными, забрали документы, четыре банковские карты и уехали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ - "Разбой".