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На западе Москвы неизвестные ограбили автомобилиста, угрожая ему пистолетом
5 ноября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
На западе Москвы неизвестные злоумышленники ограбили мужчину после того, как его автомобиль врезался в их машину. Согласно последним данным, происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 4 ноября.
В пресс-службе главка столичной полиции отметили, что человек, управлявший легковым автомобилем, при развороте столкнулся с иномаркой. Из нее вышли двое мужчин, которые нанесли "обидчику" побои и начали требовать у него 50 тысяч рублей за повреждения на машине, передает ТАСС.
Впоследствии они, угрожая автомобилисту предметом, напоминающим пистолет, похитили у него 2 тысячи рублей наличными, забрали документы, четыре банковские карты и уехали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ - "Разбой".
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