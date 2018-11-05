В Ростове-на-Дону не менее 200 человек оказались в ловушке на острове. Происшествие случилось из-за того, что часть понтонного моста, соединяющего город с Зеленым островом, внезапно затонула.

Помощь людям оказали спасатели, которым пришлось применить катера, чтобы перевезти граждан с острова на "большую землю", передает "Свободная пресса".

В ближайшее время на место прибудут специалисты, которые поднимут затонувшие секции моста. Известно, что конструкция обрушилась и затонула из-за грузовика, проехавшего по автодорожной части. Известно, что на острове расположены различные базы отдыха и гостиницы.