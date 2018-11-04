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Каскадер из "Неудержимых" скончался во время празднования Хеллоуина
4 ноября 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
Трагическое происшествие случилось накануне в одном из баров Алма-Аты в Казахстане. Во время празднования Хеллоуина скончался известный каскадер Касым Жумагужин, изображавший подвешенную мумию.
В ходе шоу-программы, посвященной празднованию Хеллоуина, каскадер был закреплен за специальный каскадерский жилет и подвешен на высоте трех метров. Он должен был изображать мумию, которая пытается освободиться.
Периодически Касым жестом показывал страховавшему его напарнику, что с ним все в порядке. Но когда его спустили с подвеса после выступления, каскадер выглядел очень бледным. Касыма вынесли на свежий воздух и вызвали медиков. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь каскадера не удалось. В заключении судмедэкспертизы сообщается, что смерть Касыма Жумагужина наступила в результате острого первичного инфаркта миокарда. Его похороны состоятся в понедельник, 5 ноября.
Касым Жумагужин – известный профессиональный казахский каскадер. Он выполнял трюки во многих казахских, российских и голливудских фильмах. В том числе, принимал участие в съемках фильма «Неудержимые-2» со Сталлоне, Стэтхемом и другими голливудскими звездами, сообщает «МК».
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