Пять иномарок столкнулись на востоке Москвы, есть пострадавшие

Крупное ДТП произошло в Восточном административном округе столицы. Авария с участием пяти иномарок произошла на 1-ой улице Измайловского Зверинца недалеко от станции МЦК "Соколиная гора".

В результате происшествия пострадал один человек. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины столкновения двух автомобилей Toyota, Mercedes, Ford и Mazda выясняются, пишет РГ.