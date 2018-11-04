На юго‑востоке Москвы автомобиль врезался в нежилое здание

В районе Лефортово на юго-востоке российской столицы водитель, управляя транспортным средством, врезался в нежилое здание. В результате инцидента мужчина получил травмы.

ЧП произошло возле дома №3 по улице Душинская. По неизвестным пока причинам водитель автомобиля съехал с проезжей части и въехал в отдельно стоящую постройку.

Обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.