Самолет, летевший в Петропавловск-Камчатский из Москвы, столкнулся с птицей

Самолет "Аэрофлота", летевший в Петропавловск-Камчатский из Москвы, столкнулся с птицей. Сотрудник пресс-службы авиакомпании днем в воскресенье, 4 ноября, подтвердил вышеуказанную информацию.

Инцидент произошел накануне. Известно, что специалисты после посадки воздушного судна тщательно осмотрели фюзеляж и заметили на нем следы от столкновения с птицей, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что данный самолет временно отстранен от полетов.

Известно, что вылет рейса SU1731 в Петропавловск –Камчатский задерживается до 09:50 завтрашнего дня. О пассажирах заботятся сотрудники "Аэрофлота".