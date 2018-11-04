В Красноярске к аварийной посадке готовится самолет с трещиной в стекле

Самолет, следующий из Новосибирска в Санью в Китае, готовится к аварийной посадке в Красноярске. Согласно последней информации источников, в одном из стекол воздушного судна появилась трещина.

В настоящий момент летательный аппарат вырабатывает топливо. Предполагается, что самолет, на борту которого находятся 166 пассажиров и 6 членов экипажа, сядет в аэропорту Красноярска в 13.30 по московскому времени, передает в воскресенье, 4 ноября, РИА "Новости".

Уточняется, что трещина возникла в лобовом стекле. Известно, что для пассажиров уже подготовили резервный борт, который доставит их в пункт назначения.