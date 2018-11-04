Татьяна Васильева предоставила подробности инцидента в метро

Российская актриса Татьяна Васильева предоставила подробности инцидента в Московском метрополитене. Накануне артистка получила в столичной подземке травму головы – ее ударило дверями вагона.

По словам Васильевой, машинист не стал предупреждать пассажиров о закрытии дверей, а также существенно сократил время остановки поезда у платформы. Из-за этого некоторые люди не смогли зайти в вагон. Актриса подчеркнула, что одни не успели выйти, другие – зайти, а сама она оказалась где-то посередине, передает телеканал "Звезда".

После инцидента Татьяна Васильева не сразу обратилась к врачам, поскольку спешила в театр. Впоследствии медики сообщили, что у нее нет ничего серьезного – лишь гематомы на голове.