В Ленобласти пьяный водитель сбил двоих детей, погибла шестилетняя девочка

В Лужском районе Ленинградской области в минувшую субботу, 3 ноября, иномарка сбила двух детей. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии погибла шестилетняя девочка.

ДТП случилось на территории садоводческого массива Мшинская. Предполагается, что 61-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что девочка скончалась на месте от полученных травм, а ее четырнадцатилетний брат попал в больницу, передает "Фонтанка" данные 47News.

К настоящему моменту автомобилист с 38-летним стажем вождения задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.