При пожаре в московской многоэтажке пострадали пять человек

В многоэтажном доме на юго-востоке Москвы произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате возгорания пострадали не менее пяти местных жителей.

К настоящему моменту установлено, что пожар вспыхнул вечером в минувшую субботу, 3 ноября, в двенадцатиэтажном доме, который расположен на улице Подольская, передает сегодня РИА "Новости". Возгорание было зафиксировано в квартире на одиннадцатом этаже.

После случившегося в больницы были доставлены пять человек. Общая площадь, которую охватило пламя, достигла двадцати квадратных метров.