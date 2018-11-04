Аноним сообщил о минировании московской гостиницы "Космос"
4 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в воскресенье, 4 ноября, неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы заложена в здании московской гостиницы "Космос". Большой отель расположен в доме под номером 150 на проспекте Мира.
Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что человек, рассказавший о "минировании гостиницы" не пожелал назвать свое имя.
Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", к настоящему моменту на место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи со служебными собаками. Специалисты уже приступили к тщательной проверке помещений. Устанавливается личность звонившего.
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