Рано утром в воскресенье, 4 ноября, неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы заложена в здании московской гостиницы "Космос". Большой отель расположен в доме под номером 150 на проспекте Мира.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что человек, рассказавший о "минировании гостиницы" не пожелал назвать свое имя.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", к настоящему моменту на место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи со служебными собаками. Специалисты уже приступили к тщательной проверке помещений. Устанавливается личность звонившего.