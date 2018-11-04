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В Московском метрополитене высказались об инциденте с актрисой Васильевой
4 ноября 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Московском метрополитене высказались об инциденте с известной актрисой Татьяной Васильевой. Накануне знаменитость попала в НИИ Склифосовского после того, как ей зажало голову дверями вагона.
В столичной подземке выразили сожаление в связи со случившимся и выразили надежду на то, что данное происшествие никак не отразится на здоровье актрисы, передает РИА "Новости". Сотрудники метрополитена также отметили, что пассажирам следует соблюдать правила пользования подземкой и не входить в вагон после объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях.
В минувшую субботу Татьяна Васильева на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что ей зажало голову дверями поезда, поскольку машинист не предупредил пассажиров о том, что двери закрываются. Артистка продемонстрировала следы ушибов на висках. Впоследствии женщина отправилась в медучреждение, чтобы сделать КТ и МРТ. Данных о ее текущем состоянии пока нет.
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