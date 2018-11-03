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В Москве произошел конфликт со стрельбой
3 ноября 2018, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в районе Хорошево-Мневники сегодня днем мужчина в ходе словесной перепалки выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. Участники конфликта задержаны.
Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации. О причине конфликта пока информации нет, как и о пострадавших.
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