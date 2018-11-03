Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

В Самарской области во время пожара, произошедшего ночью в частном доме, погибли трое детей в возрасте от 2,5 до 8 лет. По этому факту начата доследственная проверка, сообщил региональный СУСК.

Трагедия произошла сегодня ночью в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт в 2.50 мск. Пожар в частном доме на площади 70 квадратных метров был ликвидирован в 3.36 мск. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара и сумму ущерба.

«После тушения пожара обнаружены тела троих малолетних детей в возрасте от 2,5 до 8 лет без признаков жизни. По данному факту начата доследственная проверка», - сообщили в СУСК по Самарскому региону.

На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.