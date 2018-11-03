Опубликовано видео с места ДТП в Краснодарском крае

Опубликованы первые кадры с места дорожно-транспортного инцидента, произошедшего сегодня утром в Краснодарском крае. Грузовик выехал на переезд и столкнулся с приближавшимся пассажирским поездом. В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня в 4.10 утра на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги. Несмотря на предупреждение сигнализации о приближающемся поезде, грузовик выехал на железнодорожный переезд.

Машинист пассажирского поезда № 301 Минск – Адлер применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадали 18 человек: были госпитализированы водитель грузовика, машинист и помощник машиниста поезда, 15 пассажиров получили амбулаторную медицинскую помощь, сообщалось на сайте СКЖД.