В Индонезии в ходе поисков рухнувшего самолета погиб водолаз

Во время проведения подводной поисковой операции на месте крушения самолета индонезийских авиалиний погиб водолаз. Сообщается, что причиной смерти опытного спасателя стала декомпрессия.

Гибель водолаза, проводившего работы по поиску частей потерпевшего крушение самолета «Боинг-737» индонезийских авиалиний, произошла накануне примерно в 16.30 по местному времени (12.30 мск). По предварительным данным, причиной его гибели стала декомпрессия.

Погибшего водолаза звали Сиарул Анто, ему было 48 лет. отмечается, что он был опытным спасателем и участвовал во многих поисково-спасательных подводных операциях, сообщает РИА Новости.