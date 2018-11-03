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В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
3 ноября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня рано утром в Краснодарском крае на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 18 человек получили травмы различной степени тяжести.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 4.10 утра на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги. Несмотря на предупреждение сигнализации о приближающемся поезде, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд.
Машинист пассажирского поезда № 301 сообщением Минск – Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате пострадали 18 человек. Водитель грузовика доставлен в больницу, машинист и помощник машиниста получили травмы, среди пострадавших также 15 пассажиров поезда.
В связи с инцидентом ожидается задержка поездов № 103 Адлер – Москва и № 335 Екатеринбург – Новороссийск, сообщается на сайте СКЖД.
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