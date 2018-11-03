В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня рано утром в Краснодарском крае на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 4.10 утра на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги. Несмотря на предупреждение сигнализации о приближающемся поезде, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд.

Машинист пассажирского поезда № 301 сообщением Минск – Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате пострадали 18 человек. Водитель грузовика доставлен в больницу, машинист и помощник машиниста получили травмы, среди пострадавших также 15 пассажиров поезда.

В связи с инцидентом ожидается задержка поездов № 103 Адлер – Москва и № 335 Екатеринбург – Новороссийск, сообщается на сайте СКЖД.