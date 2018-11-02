//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Данила Козловский вновь теряет статус холостяка?
- ЧП на шоу "Танцы", одна из участниц получила травму и покидает проект
- Актер Владимир Вдовиченков опубликовал редкое семейное фото
- В сети обсуждают предельно откровенное интервью Волочковой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре
2 ноября 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Тюмени водитель легкового автомобиля сбил семерых пешеходов, находившихся на тротуаре. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госавтоинспекции России.
Водитель легковушки, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, сбил людей, стоявших на тротуаре. Пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы доставили людей в больницу. За рулем ТС находилась женщина в трезвом состоянии, чей стаж вождения равен двум годам.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Минобороны: учения в Средиземном море будут проводиться регулярно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В Египте совершено нападение на автобус с паломниками-христианами, 10 погибших
//Наука
//В мире
Украинский журналист считает Меркель предателем из-за улыбки Путину
//Новости партнеров
//Политика
//Новости СМИ2
//Общество
Видео, как священник на автомобиле Lexus освятил дорогу в Коми
//Политика
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
Предсказаны опасные для Киева результаты выполнения соглашений о мире в Донбассе
//Общество
У футболиста Дмитрия Тарасова арестовали два автомобиля - не платил алименты?
В Уфе взяли под стражу двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
Наташа Королева нашла в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина"
//Общество
//Политика
Бывший израильский разведчик объяснил провал попытки США быстро одолеть Россию
//Общество
Россияне не видят угрозы в использовании своих персональных данных
Под Волгоградом пенсионер погиб при падении бруска в ходе ремонта крыши
//Общество
//В мире
Озвучен вероятный план Киева по затягиванию России в «ловушку» в Азовском море
//В мире
//Культура