В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре

В Тюмени водитель легкового автомобиля сбил семерых пешеходов, находившихся на тротуаре. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госавтоинспекции России.

Водитель легковушки, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, сбил людей, стоявших на тротуаре. Пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы доставили людей в больницу. За рулем ТС находилась женщина в трезвом состоянии, чей стаж вождения равен двум годам.