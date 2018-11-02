В Росавиации объяснили инцидент с французским самолетом
2 ноября 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Рейс из Парижа в Хошимин вернулся в Париж из-за того что у судна отсутствовало разрешение на вход в воздушное пространство России. В Росавиации дали комментарии относительно случившегося.
Экипажу рейса Париж-Хошимин, который во время полета узнал об отсутствии разрешения на полет над территорией РФ, предлагали оперативно решить этот вопрос, но тот отказался и развернулся.
"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании", - полагают в Росавиации, передает в пятницу агентство ТАСС.
Иных причин, по которым французский самолет не пустили в российское небо, нет. С авиакомпанией и французскими властями РФ связывает многолетнее сотрудничество, напомнили в ведомстве.
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