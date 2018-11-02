Французский самолет не пустили в воздушное пространство России

Самолет французской авиакомпании, выполнявший в четверг рейс Париж - Хошимин, вынужден был вернуться во Францию в связи с отсутствием разрешения на пролет в воздушном пространстве России.

Росавиация сообщила, что путь судна, направлявшегося во Вьетнам, ранее не пролегал через воздушное российское пространство, однако был изменен 1 ноября. В связи с чем потребовалось разрешение.

По словам очевидцев, все пассажиры были удивлены заявлением капитана о развороте, так как никогда не сталкивались с подобным. Сам капитан так же признался, что этой первый подобный случай за всю его карьеру, сообщила радиостанция Europe 1.