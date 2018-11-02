Под Волгоградом пенсионер погиб при падении бруска в ходе ремонта крыши

Под Волгоградом 78-летний пенсионер погиб после падения бруска с крыши дома, где проходили ремонтные работы. В настоящий момент по факту случившегося тщательную проверку проводят следователи.

Рабочие натянули возле двухэтажного дома специальную заградительную ленту, однако пожилой мужчина проигнорировал ее и начал собирать на территории гвозди и прочие детали. В какой-то момент с крыши на него упал довольно тяжелый брусок, вследствие чего пенсионер получил перелом основания черепа. От полученной тяжелейшей травмы местный житель скончался на месте, передает "НовостиВолгограда.Ру".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают рабочих строительной бригады и устанавливают все обстоятельства происшествия.