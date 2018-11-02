При пожаре на базе отдыха под Нижним Новгородом без вести пропал ребенок

При пожаре в двухэтажном коттедже на базе отдыха, расположенной в Нижегородской области, без вести пропал ребенок. Об этом утром в пятницу, 2 ноября, рассказал представитель экстренных служб региона.

Известно, что пожар вспыхнул в корпусе для отдыхающих в деревне Соболиха Городецкого района. Из горящего дома оперативно эвакуировали 32 человека, среди которых было 14 детей, передает РИА "Новости". Данных о местонахождении еще одного несовершеннолетнего пока не поступало.

Все эвакуированные граждане размещены в соседнем корпусе туристической базы. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на площади 180 кв.м. Ведутся поиски пропавшего.