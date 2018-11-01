В США пес выстрелил в своего хозяина из ружья

Охотничий пес подстрелил своего 74-летнего хозяина Сони Гиллигана, когда они ехали на охоту в штате Нью-Мексико в США. Мужчина поехал поохотиться за зайцами с тремя своими питомцами Чарли, Ковбоем и Скуби.

Собаки находились на заднем сидении автомобиля, там же лежало заряженное ружье. Пес Чарли нечаянно задел спусковой крючок, ружье выстрелило, пуля прошла насквозь водительского сиденья и ранила хозяина, сообщает KRQE. Мужчина смог вызвать спасателей, его прооперировали, все обошлось.