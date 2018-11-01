Автомобиль врезался в пешеходов во Флориде, пострадали дети

В городе Тампе (американский штат Флорида) автомобиль на высокой скорости летел в остановку школьного автобуса, среди пострадавших есть дети.По данным полиции, автомобиль появился неожиданно и двигался хаотично.

Происшествие слуилось сегодня утром, когда дети с родителями ожидали школьный автобус. Отмечается, водитель не пытался скрыться с места аварии и сотрудничал с полицией. Он задержан. Как пишут СМИ, пострадали пятеро, из которых двое взрослых и трое детей от шести до восьми лет. У одного ребенка критическое состояние.