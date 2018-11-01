Автомобиль врезался в пешеходов во Флориде, пострадали дети
1 ноября 2018, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Тампе (американский штат Флорида) автомобиль на высокой скорости летел в остановку школьного автобуса, среди пострадавших есть дети.По данным полиции, автомобиль появился неожиданно и двигался хаотично.
Происшествие слуилось сегодня утром, когда дети с родителями ожидали школьный автобус. Отмечается, водитель не пытался скрыться с места аварии и сотрудничал с полицией. Он задержан. Как пишут СМИ, пострадали пятеро, из которых двое взрослых и трое детей от шести до восьми лет. У одного ребенка критическое состояние.
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