В Москве у грузовика отлетело колесо, погибла женщина

Ночью с 31 октября на 1 ноября в Москве 54-летняя женщина погибла от удара колесом, которое отлетело от грузовика. Трагедия произошла около ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице.

Женщина в этот момент садилась в такси. Молодому человеку, идущему рядом, повезло, он успел увернуться. Водитель грузовика ничего не нарушил, рассказали РИА Новости в ГИБДД. Проводится ли проверка технического состояния машины - не сообщается.