Опубликовано видео драки с участием Даниила Страхова

Конфликт с участием актера театра и кино Даниила Страхова произошел поздно вечером 31 октября во дворе дома в Москве, где актер проживает с женой Марией Леоновой. Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, Страхов сделал замечание за курение под окнами его дома. На видео видно, как актер льет на курящего мужчину бутылку воды, а затем тот бьет Даниила. Как сообщает РИА Новости, побои зафиксированы в одной из больниц, но заявление Страхов писать не стал.