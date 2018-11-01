Опубликовано видео драки с участием Даниила Страхова
1 ноября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Конфликт с участием актера театра и кино Даниила Страхова произошел поздно вечером 31 октября во дворе дома в Москве, где актер проживает с женой Марией Леоновой. Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения.
Как сообщалось ранее, Страхов сделал замечание за курение под окнами его дома. На видео видно, как актер льет на курящего мужчину бутылку воды, а затем тот бьет Даниила. Как сообщает РИА Новости, побои зафиксированы в одной из больниц, но заявление Страхов писать не стал.
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