Актера Даниила Страхова избили из-за замечания курильщикам

Известного актера театра и кино Даниила Страхова ударили несколько раз по голове молодые люди, которым он сделал замечание за курении под окнами его дома. Актер написал заявление в полицию.

Telegram-канал "Мутро против" сообщил, что исполнителя ролей в сериалах "Бедная Настя", "Бригада", в спектаклях "Варшавская мелодия", "Онегин", избили после того, как он сделал замечание курильщикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от daniil_strahov_art (@daniil_strahov_art)31 Окт 2018 в 2:34 PDT

Несколько молодых людей курили около дома, и дым от сигарет поднялся в его квартиру. 42-летний актер не выдержал и вышел на улицу сделать замечание курильщикам. Курильщики начали огрызаться на замечание, несколько раз ударили Страхова по голове и сбежали. Артист обратился с заявлением в полицию, - сообщает Лайф.