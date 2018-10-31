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Пожар в ангаре кирпичного завода в Подмосковье локализован
31 октября 2018, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар на территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Подмосковья в настоящее время локализован, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Московской области.
Сейчас с пожаром, занимающим территорию в 1800 квадратных метров, продолжают бороться 72 сотрудника экстренных служб, на месте ЧП работают более 20 спецмашин, пишет ТАСС.
Сообщение о возникновении огня поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в среду, 31 октября. Первые прибывшие на место специалисты приступили к тушению.
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