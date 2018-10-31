Опубликовано видео крушения вертолета владельца клуба «Лестер»
31 октября 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись крушения вертолета, на борту которого, как ранее сообщали "АН", находился владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха, появилась на YouTube-канале AIRLIVE net.
Как сообщается, причиной крушения вертолета в Великобритании, в результате которого погибли владелец футбольного клуба и его дочь, стала неисправность рулевого винта воздушного судна.
На кадрах видеоролика видно, как вертолет поднимается с поля стадиона, но затем теряет управление и начинает быстро снижаться. Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 октября.
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