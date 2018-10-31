В Подмосковье вспыхнул Гжельский кирпичный завод

Крупный пожар вспыхнул на территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе. Площадь возгорания составила 1800 кв. метров, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

По данным спасательных служб, возгорание произошло внутри ангара с пиломатериалами. В настоящий момент угроза распространения огня на соседние строения отсутствует.

На месте происшествия работают пожарные. К тушению возгорания привлечены 21 единица техники и 63 человека, сообщает Росбалт. По предварительным данным, пострадавших нет.