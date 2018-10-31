В Москве упавшая с перил ТРЦ женщина скончалась в больнице

Женщина, упавшая с четвертого этажа в торгово-развлекательном центре "Хорошо" на севере российской столицы, скончалась в больнице. Инцидент произошел накануне вечером, 30 октября.

На территории фудкорта, расположенного на четвертом этаже ТРЦ очевидцы запечатлели на видео женщину, которая сначала села, а затем легла на перила, вероятно, позируя для фото.

В какой-то момент женщина неожиданно сорвалась с перил и упала вниз на другую посетительницу. В настоящий момент 27-летняя девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Упавшая же с высоты женщина умерла в больнице. Следователи выясняют, почему охранник магазина, говоривший с погибшей за секунду до ЧП, не потребовал немедленно слезть с перил.



