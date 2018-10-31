Отец девочки, на которую в цирке напала львица: она находится в коме

Сегодня стало известно, что девочка, на которую в цирке на Кубани напала львица, находится в коме. Соответствующую информацию утром в среду, 31 октября, предоставил отец пострадавшего ребенка.

Известно, что девочке сделали операцию, однако она находится в бессознательном состоянии. Кроме того, у нее обширные рваные раны. Другие подробности о ее состоянии станут известны после того, как она будет выведена из комы, передает региональный телеканал "Кубань 24".

Напомним, львица напала на ребенка 28 октября во время представления в селе Успенском Успенского района Краснодарского края. У девочки оказался поврежден лицевой нерв, а также был травмирован позвоночник.