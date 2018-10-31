Массовое ДТП произошло утром в Липецке

Сегодня рано утром в Липецке на мосту в районе КТЗ произошло массовое ДТП. На двух полосах движения в сторону Лебедяни столкнулись пять легковых автомобилей, «ГАЗель» и пассажирский автобус.

На данный момент известно, что в этой страшной аварии один человек погиб. Сообщается, что водитель одного из столкнувшихся автомобилей вышел из машины на проезжую часть и был сбит другой машиной. Также получили травмы различной степени тяжести четыре пассажира автобуса.

На некотором отдалении от места массового столкновения перевернулась набок «ГАЗель». Сотрудники ГИБДД предполагают, что этот автомобиль не участвовал в ДТП, а перевернулся из-за гололедицы.

В ближайшие два часа Лебедянский выезд из Липецка будет перекрыт. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда, сообщила пресс-служба липецкой полиции. На въезд в Липецк действует одна полоса движения, сообщает «Липецк-медиа».