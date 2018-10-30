Эстонский паром потерял управление у берегов Швеции
30 октября 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Эстонский грузопассажирский паром Regal Star потерял управление у берегов Швеции и в настоящий момент дрейфует в акватории Балтийского моря. На борту судна находятся около 40 человек.
Об этом сообщила местная газета Postimees. По данным издания, паром, который вышел из шведского порта Каппельскар в эстонский порт Палдиски, был обесточен и потерял управление.
Судно начало дрейфовать и врезалось в навигационный знак. Из-за столкновения корабль не получил сильных повреждений. На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.
Представители компании, которой принадлежит судно, объяснили причину отсутствия электроэнергии. По их словам, остановку двигателей вызвало высокое содержание воды в топливе корабля.
Сейчас пассажиры парома ожидают, когда судно смогут отбуксировать в обратно в порт выхода в Швеции. Все рейсы парома Regal Star временно отменены, передает агентство ТАСС.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес