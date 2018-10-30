Полицейский на спор выстрелил себе в голову в Дагестане
30 октября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Республике Дагестан проводится проверка по факту инцидента, в ходе которого нетрезвый полицейский на спор выстрелил себе в голову, сообщили в региональном следственном управлении СКР. ЧП произошло 25 октября.
Проводя время с приятелями в кафе, мужчина решил выйти на воздух и пострелять. Вернувшись, он заявил, что опустошил всю обойму, на что друзья ему посоветовали все-таки быть поосторожнее. Решив доказать, что он прав, полицейский приставил пистолет к голове и нажал на курок. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
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