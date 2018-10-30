Житель Якутии украл из церкви серебро и обменял его на алкоголь
30 октября 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Якутии украл из храма серебряные изделия и обменял их на спиртное. До этого мужчина обиделся на работников церкви, которые выгнали его, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В МВД по Якутии отметили, что ущерб от содеянного составил 10 тысяч рублей. К настоящему моменту сотрудникам полиции удалось задержать 38-летнего подозреваемого. Оказалось, что этот человек часто приходил в храм, где его подкармливали и предоставляли ему кров.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Если вина местного жителя будет доказана, то он может сесть в тюрьму на два года, передает РИА "Новости".
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