Житель Якутии украл из церкви серебро и обменял его на алкоголь

Житель Якутии украл из храма серебряные изделия и обменял их на спиртное. До этого мужчина обиделся на работников церкви, которые выгнали его, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД по Якутии отметили, что ущерб от содеянного составил 10 тысяч рублей. К настоящему моменту сотрудникам полиции удалось задержать 38-летнего подозреваемого. Оказалось, что этот человек часто приходил в храм, где его подкармливали и предоставляли ему кров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Если вина местного жителя будет доказана, то он может сесть в тюрьму на два года, передает РИА "Новости".