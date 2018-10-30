Автобус опрокинулся под Тулой

Автобус ПАЗ сегодня опрокинулся в Богородицком районе Тульской области. Согласно последней информации экстренных служб региона, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

[related_artilcles]

В региональном главке МЧС уточнили, что автобус перевернулся неподалеку от деревни Ломовка около 8.35 утра. В результате аварии пострадали три человека, один из которых скончался на месте от полученных травм, передает во вторник, 30 октября, РИА "Новости".

К ликвидации последствий ДТП под Тулой привлекали шесть человек, а также две единицы техники. Причина случившегося сейчас устанавливается.