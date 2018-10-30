Футболисту Мамаеву ежедневно присылают в СИЗО по 50 писем
30 октября 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат скандально известного футболиста Павла Мамаева рассказал о поддержке своего подзащитного со стороны болельщиков. Оказалось, что спортсмену в следственный изолятор ежедневно приходит по 50 писем.
Юрист Игорь Бушманов заявил, что футболист получает около 50 посланий каждый день, причем некоторые из них написаны в стихах, передает RT.
Напомним, ранее нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", они арестованы на два месяца.
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