Футболисту Мамаеву ежедневно присылают в СИЗО по 50 писем

Адвокат скандально известного футболиста Павла Мамаева рассказал о поддержке своего подзащитного со стороны болельщиков. Оказалось, что спортсмену в следственный изолятор ежедневно приходит по 50 писем.

Юрист Игорь Бушманов заявил, что футболист получает около 50 посланий каждый день, причем некоторые из них написаны в стихах, передает RT.

Напомним, ранее нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", они арестованы на два месяца.