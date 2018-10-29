Адвокат Мамаева обратится в прокуратуру после публикации интимных фото

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов обратится в прокуратуру после того, как в Интернете оказались опубликованы интимные снимки футболиста и его супруги. Это будет повторное обращение. Личные фото Павла Мамаева с женой Аланой слили в сеть

Адвокат считает, что причастность к случившемуся имеют граждане, которые прежде вымогали у супруги спортсмена деньги. Данное обращение станет повторным, так как ранее прокуратура Краснодара отказалась открывать по данному факту уголовное дело.

Как только Мамаев оказался в СИЗО, его супруге Алане начали поступать угрозы в соцсети. Неизвестный вымогал у нее крупную сумму денег. Злоумышленник шантажировал: деньги или интимные фото Мамаева с женой он выложит в сети.