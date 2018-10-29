Видео: исторический центр Венеции затопило

Исторический центр Венеции сегодня оказался почти на 75% затоплен водой. Уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря,а потом стал постепенно снижаться. В городе затоплены первые этажи зданий.

До 160 сантиметров вода в Венеции последний раз поднималась в декабре 1979 года. По распоряжению мэра Венеции Луиджи Бруньяро доступ на всемирно известную площадь Сан-Марко был полностью запрещен во избежание несчастных случаев. Площадь сейчас напоминает бассейн с туристами, перейти его решается не каждый.

В результате масштабных ливней в Италии закрыты сотни школ страны, есть погибшие в результате непогоды.