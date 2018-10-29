К редакции «Новой газеты» неизвестные привезли овец в клетках

В Москве к зданию, в котором располагается редакция «Новой газеты», неизвестные привезли овец в клетках. Животные одеты в жилетки с надписью «Пресса». Это уже не первая акция против издания.

Находившиеся в здании не успели заметить, кто привез и оставил у входа клетки с животными. Действуя по инструкции, охрана здания вызвала полицию.

«На клетках со зверями написано «Новая газета», поэтому очевидно, что это адресовано нам. Всем этим будут заниматься правоохранительные органы», - прокомментировала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Сотрудники «Новой газеты» отмечают, что это уже не первая акция против издания. Так, ранее неизвестные подбросили к зданию редакции похоронный венок. Затем была подброшена корзина с отрезанной головой барана. Эти акции сопровождались угрозами, редакция была вынуждена обратиться с заявлением в полицию.