Медики футбольного клуба спасли жизнь женщине на борту самолета‍

Одной из пассажирок авиарейса Грозный – Москва стало плохо во время полета. К счастью, на борту оказалась медицинская бригада футбольного клуба «Динамо», возвращавшегося с выездного матча.

«Во время перелета рейсом Грозный – Москва одна из пассажирок потеряла сознание. Затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады «Динамо» в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничто не угрожает», сообщается в официальном твиттере бело-голубых.

Футболисты московского клуба «Динамо» возвращались в Москву с выездного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с чеченским клубом «Ахмат», сыгранного вничью 0 – 0.