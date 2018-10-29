Медики футбольного клуба спасли жизнь женщине на борту самолета
29 октября 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Одной из пассажирок авиарейса Грозный – Москва стало плохо во время полета. К счастью, на борту оказалась медицинская бригада футбольного клуба «Динамо», возвращавшегося с выездного матча.
«Во время перелета рейсом Грозный – Москва одна из пассажирок потеряла сознание. Затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады «Динамо» в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничто не угрожает», сообщается в официальном твиттере бело-голубых.
Футболисты московского клуба «Динамо» возвращались в Москву с выездного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с чеченским клубом «Ахмат», сыгранного вничью 0 – 0.
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